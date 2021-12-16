Kırım Tatar süsleme sanatı "Örnek" UNESCO listesine alındı

Geleneksel Kırım Tatar süsleme sanatı "Örnek", Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kırım Tatar halkı ve tüm Ukrayna'yı bu zafer için tebrik ettiğini aktardı.

UNESCO'nun "Örnek"i, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklediğini duyuran Zelenskiy, bunun, Kırımlıların özgünlüğünün ve Ukrayna'nın kültürel mozaiğinin güzelliğinin saygıdeğer kabulü olduğunu kaydetti.