Kırım Tatar süsleme sanatı "Örnek" UNESCO listesine alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırım Tatar süsleme sanatı "Örnek" UNESCO listesine alındı

Kırım Tatar süsleme sanatı
AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Geleneksel Kırım Tatar süsleme sanatı "Örnek", Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı.

Geleneksel Kırım Tatar süsleme sanatı "Örnek", Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kırım Tatar halkı ve tüm Ukrayna'yı bu zafer için tebrik ettiğini aktardı.

UNESCO'nun "Örnek"i, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklediğini duyuran Zelenskiy, bunun, Kırımlıların özgünlüğünün ve Ukrayna'nın kültürel mozaiğinin güzelliğinin saygıdeğer kabulü olduğunu kaydetti.

Kırım Tatar süsleme sanatı Örnek UNESCO listesine alındı

Kırım Tatar süsleme sanatı Örnek UNESCO listesine alındı

NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı devam ediyor

NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı devam ediyor

 Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret...

Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret...

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title