Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü ofisinde ölü bulundu
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Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü ofisinde ölü bulundu

Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü ofisinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel

KIRIM Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş, Ankara'daki ofisinde ölü bulundu.

KIRIM Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş, Ankara'daki ofisinde ölü bulundu.

Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş'tan haber alamayan yakınları dün polise başvurdu. Polis, ajansın Çankaya'da bulunan ofisinde Aydın Taş'ı yerde boynunda iple hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taş'ın öldüğü belirlendi. 2 çocuk babası Taş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ön otopsisinde Taş'ın vücudunda darp, yara, kesi izine rastlanılmadı.


Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü ofisinde ölü bulundu
Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü ofisinde ölü bulundu
Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü ofisinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

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