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Kırılan kriko bir kişiyi hayattan kopardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırılan kriko bir kişiyi hayattan kopardı

Elazığ'ın Dambüyük köyünde traktöre bağlı su tankerinin kopması sonucu altında kalan 37 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Dambüyük köyünde traktöre bağlı su tankerinin kopması sonucu altında kalan 37 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Dambüyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörün su tankerinin patlayan lastiğini değiştirmek isteyen 37 yaşındaki Y.E., krikonun kopması sonucu tankerin altında kalarak ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı Y.E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Y.E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ

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