KIRIKKALE - Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor
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KIRIKKALE - Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkaleli genç tespih ustasının kullanım ömrünü tamamlamış eski malzemelerden yaptığı tespihler, yurt içi ve dışından rağbet görüyor.

Kırıkkaleli genç tespih ustasının kullanım ömrünü tamamlamış eski malzemelerden yaptığı tespihler, yurt içi ve dışından rağbet görüyor.

Kırıkkale Belediyesi Kızılkanat İş Merkezi'ndeki 11 metrekarelik dükkanında tespih sanatını yaşatmaya çalışan 30 yaşındaki Semih Akyol, eski bilardo topu, domino taşı, tavla pulu, çatal ve bıçak sapının yanı sıra kuka ağacı ve narçıl meyvesinden tespih yapıyor.

Akyol, AA muhabirine, tespihin Osmanlı'dan kalan en büyük miraslardan olduğunu söyledi.

İş yerinde el işçiliği yaptıklarını ve bunun bir sanat olduğunu belirten Akyol, "Burada sanat icra etmeye çalışıyoruz. 80-100 yıllık objelerimiz var. Mesela, çatal ve bıçak saplarımız, tavla pullarımız, narçıl ve kuka dediğimiz doğal malzemeleri işliyoruz. Yine eski domino taşlarını kullanıyoruz. Her türlü model, boy ve ölçülerde tespih yapıyoruz. Kırıkkale esnafı, tüm Türkiye ve yurt dışında ilgi görüyor." diye konuştu.

"Koleksiyonerler ilgi gösteriyor"

Akyol, tespih yapımına Şanlıurfa'da başladığını, orada önemli ustalardan eğitim aldığını anlattı.

Yaklaşık 5 yıldır da Kırıkkale'de tespih ustası olarak üretim yaptığını dile getiren Akyol, şunları kaydetti:

"Genelde sipariş üzerine tespihleri yapıyoruz. Müşterimiz boyutunu ve modelini söylüyor. Biz burada tamamen el işçiliğiyle yapıyoruz. Esnaf arkadaşlara da veriyoruz. Özellikle koleksiyonerler önemli müşterilerimiz. Yine bu işin ticaretini yapanlara da veriyoruz. Bunlar da canlı yayın, mezat ve mağazalarında bizim ismimizle satıyorlar. Mezatlarda da Almanya ve Avusturya'ya bir şekilde tespihlerimiz yayılıyor. Ürünlerimizi, kargoyla yurt dışına gönderiyoruz. Şu anda en çok Almanya'dan talep görüyor. Nerede Türk varsa onlar alıyor. Tespih merakı tüm dünyaya yayılmış durumda."

KIRIKKALE - Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor
KIRIKKALE - Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor
KIRIKKALE - Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor
KIRIKKALE - Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor
KIRIKKALE - Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor
KIRIKKALE - Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor
KIRIKKALE - Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor
KIRIKKALE - Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor
KIRIKKALE - Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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