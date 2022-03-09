Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı - Haberler

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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu,

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki bazı market ve toptancılarda "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetiminde bulundu.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki bazı market ve toptancılarda "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetiminde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu, beraberindeki Ticaret Müdürü İl Müdürü Seyfettin Çetiner, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ve zabıta ekipleriyle zincir ve yerel marketleri denetledi.

Tekbıyıkoğlu, vatandaşların ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, olumsuz durumlarda gerekli cezai işlemlerin uygulandığını aktardı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Ticaret, Market, Medya, Güncel, Haberler

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