Kırıkkale Üniversitesinden "öğrencileri taciz" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesinde "kız öğrencilerin bir öğretim üyesi tarafından taciz edildiği" iddialarına ilişkin idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kırıkkale Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, bir öğretim üyesinin, "kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği" iddialarıyla ilgili başlatılan idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimine yapılan şikayetler üzerine başlatıldığı ve titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, "Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, 4 kız öğrencinin Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunması üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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