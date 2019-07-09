Kırıkkale semaları yamaç paraşütleriyle renklendi

Kırıkkale semaları yamaç paraşütleriyle renklendi

KIRIKKALE'de ilk kez düzenlenen yamaç paraşütü uçuşları, renkli görüntülere sahne oldu.

Kırıkkale semaları yamaç paraşütleriyle renklendi
KIRIKKALE'de ilk kez düzenlenen yamaç paraşütü uçuşları, renkli görüntülere sahne oldu.  
Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce şehirde ilk kez yamaç paraşütü uçuşları düzenlendi. Kentin en yüksek yeri Ahılı köyünden yapılan uçuşları Kırıkkale Valisi Yunus Sezer yerinde takip etti. Vali Sezer, yaklaşık 985 metre yükseklikten ilk atlayışları yapan paraşüt pilotları Ali Demir ve Harun Akman'ı tebrik etti. 


- Kırıkkale
Kaynak: DHA
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