: Kırıkkale öğrencilere ücretsiz servis

04.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:33

Öğrencilere ücretsiz servis

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde belediye, kış şartlarında okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için ücretsiz 3 servis tahsis etti. Uygulamanın ilk günü direksiyon başına geçen Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, öğrencileri evlerinden alıp, okula bıraktı.

Bahşılı Belediyesi, evleri okula uzak olan ve kış şartlarında ulaşım sorunu yaşayan öğrencilere, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen 3 midibüsü servis olarak tahsis etti. Ücretsiz servis uygulamasını Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, kendisi direksiyon başına geçerek başlattı. Başkan Tekin, öğrencileri evlerinden alıp okullarına bıraktı.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, çocukların eğitiminin her şeyden önce geldiğini belirterek, "İlçemizde özellikle uzak kesimlerde oturan ailelerin çocuklarının okula gidip gelmekte zorluk yaşadığını tespit ettik. Ortalama bir öğrencinin aylık ailesine servis masrafı 160 lira. Bunu, aynı evde 3 çocuk olarak düşünürsek rakam büyüyor. Seçim döneminde bu sözü vermiştik, bu sözü tuttuğumuz için oldukça mutluyum" dedi.

Başkan Tekin, kış şartlarında özellikle kız çocuklarının sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasına bizler de destek olmak istedik. Kız çocuklarımızın evleri uzak olduğu için okula göndermek istemiyorlardı. Velilerimiz bu konuda haklılardı; çünkü okulla ev arasındaki mesafe 2 bin, 2 bin 500 metre civarında. Çocuklarımızı bugün itibarıyle her sabah 07.30'da evden alıyoruz, 14.00 ve 15.00 saatleri arasında tekrar evlerine bırakıyoruz. Bugün ilk uygulamayı ben yapmak istedim, yavrularımıza eşlik ettim, güzel bir gün geçirdim" diye konuştu.

Öğrenci servisi olarak tahsis edilen 3 midibüsün, ayrıca şehit aileleri ve gazilerin ücretsiz taşınmasında da kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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