KIRIKKALE - "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRIKKALE - "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kırıkkale'de fidanlar dikildi.

KIRIKKALE (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kırıkkale'de fidanlar dikildi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, insanoğlunun doğayla özdeş bir yaşam formunu oluşturmak gibi bir mecburiyetinin olduğunu söyledi.

Dünyada da bu konuda çeşitli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Biz de kendimiz açısından buna uygun bir yaşam formunu oluşturmak için gayret etmeliyiz. İlimiz orman varlığı bakımından çok iyi durumda değil. Türkiye'de orman varlığı ortalaması yaklaşık yüzde 28 ama ilimizde yüzde 16 civarında. Bu oranı üst seviyelere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında il genelinde eş zamanlı 7 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu, yıl sonuna kadar Kırıkkale'de yaşayan 278 bin vatandaşın adına 3'er fidan olmak üzere toplam 834 bin fidan dikimi yapılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Tekbıyıkoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanların dikimini yaparak can suyu verdi.

KIRIKKALE - Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

KIRIKKALE - Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

KIRIKKALE - Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet...

 Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

 MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava...

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title