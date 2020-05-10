KIRIKKALE Karantinadaki hamile kadın, Anneler Günü'nde çocuğunun cinsiyetini öğrendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KIRIKKALE Karantinadaki hamile kadın, Anneler Günü'nde çocuğunun cinsiyetini öğrendi

KIRIKKALE Karantinadaki hamile kadın, Anneler Günü'nde çocuğunun cinsiyetini öğrendi
10.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 10.05.2020 18:17

Karantinadaki hamile kadın, Anneler Günü'nde çocuğunun cinsiyetini öğrendiKORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Kırıkkale'ye getirilerek karantina altına alınan 70 kişiden 7 aylık hamile Kübra Kaşıkçı (26), çocuğunun cinsiyetini Anneler Günü'nde öğrendi.

Karantinadaki hamile kadın, Anneler Günü'nde çocuğunun cinsiyetini öğrendi

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Kırıkkale'ye getirilerek karantina altına alınan 70 kişiden 7 aylık hamile Kübra Kaşıkçı (26), çocuğunun cinsiyetini Anneler Günü'nde öğrendi. Büyük mutluluk yaşayan kadın, "Bu sürpriz bizi daha da mutlu etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Kuveyt'te yaşayan 70 Türk vatandaşı, 4 gün önce Türkiye'ye getirilerek, Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hatice Hanım Kız Yurdu'na yerleştirildi. Eşi Serkan Kaşıkçı ile karantina altında bulunan 7 aylık hamile Kübra Kaşıkçı, görevlilere hamile olduğunu ve çocuğunun cinsiyetini bilmediği söylemesi üzerine, dün kontrol amacıyla Yüksek İhtisas Hastanesine götürüldü. Buradaki kontrolün ardından genç kadın, yeniden yurda döndü. Hastanenin Başhekim Yardımcısı ve Kırıkkale Karantina Merkezi Başhekimliği görevini yürüten Dr. Fatma Sönmez, bugün Anneler Günü dolayısıyla Kübra Kaşıkçıyı ziyaret etti. Ziyarette Kaşıkçı, genç kadına çocuğunun cinsiyetinin kız olduğunu söyleyerek, örgü patik ve yelek hediye etti. Anneler Günü'nde büyük mutluluk yaşayan Kaşıkçı, yetkililere teşekkür etti.

'KUVEYT'TE HASTANEYE GİDEMEDİK'

Kübra Kaşıkçı, "Çocuğumun cinsiyetini ilk burada öğrendim. Kuveyt'te olduğumuz için hastaneye gidememiştik. Çok mutlu olduk. Bu sürpriz bizi daha da mutlu etti. Zaten her konu da bize yardımcı oluyorlar. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bize her anlamda destek olan Karantina Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Dr. Fatma Sönmez ve yurt görevlilerine teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

KIRIKKALE Karantinadaki hamile kadın, Anneler Günü'nde çocuğunun cinsiyetini öğrendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemi başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de 'Askıda Fatura' için başvuru yaptı
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz...
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
65 yaş üstüne 'Seksenler' sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yusuf Aslan Hüseyin İnan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ersin Korkut Nur Yerlitaş Engin Akyürek
Spor Arda Turan Fatih Terim Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: KIRIKKALE Karantinadaki hamile kadın, Anneler Günü'nde çocuğunun cinsiyetini öğrendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 04:19:56. #1.14#
title