Kırıkkale'deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü
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Kırıkkale'deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarpıp havalanarak karşı şeritten gelen otomobilin üstüne düştü.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarpıp havalanarak karşı şeritten gelen otomobilin üstüne düştü. 1'i polis, 2 sürücünün ağır yaralandığı kazada, otomobilin motoru 100 metre uzaklıktaki alana savruldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. idaresindeki 71 BJ 466 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Takla atarak havalanan otomobil, o sırada karşı şeritten gelen polis memuru Zekir K.'nın kullandığı Audi marka otomobilin üstüne düştü. Ali B.'nin kullandığı otomobilin motoru ise 100 metre uzaklıktaki alana savruldu. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 2 sürücü ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kırıkkale Belediyesi temizlik personelleri otomobilin savrulan parçalarını yoldan toplayıp, kara yolunu temizledi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ali B. ile Zekir K. sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O anda kazaya tanıklık eden Yusuf Kanmaz, "Karşı şeritten gelen araç önce ağaçlara vuruyor. Şu gelen aracın tam üstüne çıktı. Ölü yok ağır yaralı var" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü
Kırıkkale'deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü
Kırıkkale'deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü
Kırıkkale'deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü
Kırıkkale'deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü
Kırıkkale'deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü
Kırıkkale'deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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