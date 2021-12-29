Kırıkkale'de zabıta ekipleri, pazar yerinde etiket ve terazi denetimi yaptı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince semt pazarında etiket, terazi ve maske denetimi gerçekleştirildi.

Hüseyin Kahya Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gelen zabıta ekipleri, ürünlerin üzerinde etiket olup olmadığını kontrol etti.

Esnafa etiket koymaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, yanlarında getirdikleri ağırlıklarla terazileri kontrol etti.

Denetimlerde, esnafa maske takmaları konusunda da uyarıda bulunuldu.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Arslan, gazetecilere, bugün açık semt pazarında terazi ve maske kullanımı konularında denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Esnafın kendileri için değerli olduğuna dikkati çeken Arslan, "Denetimlerimizde bir olumsuzluğa rastlamadık. Fahiş fiyatlarla ilgili de olumsuz bir durum yok. Esnafızın hal çıkış fiyatlarıyla tezgahlardaki fiyatları arasında afaki bir artış yok. Şu anda herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Denetimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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