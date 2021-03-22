KIRIKKALE-Kırıkkale'de yaşlılar sağlık kontrolünden geçirildi

Kırıkkale'de yaşlılar sağlık kontrolünden geçirildi

KIRIKKALE Belediyesi tarafından 'Yaşlılar Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte yaşlı vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ile Belediye Meclis Üyesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Op.Dr. Mehmet Emin Demir, Yaşlılar Haftası nedeniyle Selim Özer Mahallesindeki yaşlı vatandaşlarla mahalle konağında bir araya geldi. Yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Saygılı ve beraberindekiler, yaşlı vatandaşların isteklerini ve şikayetlerini dinledi. Daha sonra yaşlı vatandaşlar, Belediye Meclis Üyesi ve KBB Uzmanı Demir tarafından muayene edildi. Yaşlı vatandaşları kulak ve boğaz muayenesi yapan Demir, sağlıklarına dikkat etmeleri hususunda da tavsiyelerde bulunuldu. Yaşlı vatandaşlar, ilgisinden dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Saygılı, "Allah onları başımızdan eksik etmesin. Hepimizin büyükleri. Başımızın üzerlerinde yerleri var. Rabbim hayırlı, sağlıklı, sıhhatli ömürler versin inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı