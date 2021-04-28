Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale'de yaban hayatı, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıdı.

Kırıkkale'de yaban hayatı, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlarca toy kuşu, karaca, kurt, porsuk, tavşan, tilki ve yaban domuzu görüntülendi.

Fotokapanlara yansıyan görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları yer alıyor.

Ayrıca, fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışları kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen