Kırıkkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Haberler
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Kırıkkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı, Hasan Ay - Güncel
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Kırıkkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırıkkale'deki camilerde program düzenlendi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

KIRIKKALE - Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırıkkale'deki camilerde program düzenlendi.

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından akşam namazının ardından Nur Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Korona virüsü (Covid-19) tedbirlerinin alındığı camide, vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Uzman vaiz Hilmi Keleş'in yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Namazın ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, vatandaşların kandilini kutlayıp çocuklara da oyuncak hediye etti.

Kırıkkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kırıkkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kırıkkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kırıkkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kırıkkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Regaib Kandili, Kırıkkale, kandil, Yerel, Güncel, Haber

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