KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

KIRIKKALE - Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırıkkale'deki camilerde program düzenlendi.

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından akşam namazının ardından Nur Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Korona virüsü (Covid-19) tedbirlerinin alındığı camide, vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Uzman vaiz Hilmi Keleş'in yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Namazın ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, vatandaşların kandilini kutlayıp çocuklara da oyuncak hediye etti.