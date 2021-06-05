KIRIKKALE - Otomobilin çarptığı 2 bisikletli yaralandı
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KIRIKKALE - Otomobilin çarptığı 2 bisikletli yaralandı

KIRIKKALE - Otomobilin çarptığı 2 bisikletli yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 2 bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 2 bisiklet sürücüsü yaralandı.

Boran K. (30) idaresindeki 71 AAH 400 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Döndü Kadın Camisi yanında Dursun A. (34) ve İsmail K'nin (70) kullandığı bisikletlere çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüleri, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Dursun A'nın, İbadullah Camisi müezzini olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KIRIKKALE - Otomobilin çarptığı 2 bisikletli yaralandı
KIRIKKALE - Otomobilin çarptığı 2 bisikletli yaralandı
KIRIKKALE - Otomobilin çarptığı 2 bisikletli yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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