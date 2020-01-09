Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı
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Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

09.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:24
Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. (32) yönetimindeki 06 KM 649 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrilip, takla attı. Kazada sürücü Ahmet Erdal ile yanında bulunan Metehan Şeker (23) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA
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