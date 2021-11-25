KIRIKKALE'DE OTOMOBİL SU KANALINA GİRDİ: 6 YARALI

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki su kanalına girdiği kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kırıkkale- Samsun yolu Ulaş köyü yakınında meydana geldi. İsmail Berk (30) yönetimindeki 06 ET 0906 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki su kanalına girdi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Leyla (28), Alparslan (57), Sultan (50), Kaan Berk (2) ve Neriman Yılmaz (46) yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.