Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
R.A. idaresindeki 55 ABA 777 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu köy pazarı yakınlarında yol kenarındaki bariyerle çarptı.
Araçta bulunan E.A. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen