Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

R.A. idaresindeki 55 ABA 777 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu köy pazarı yakınlarında yol kenarındaki bariyerle çarptı.

Araçta bulunan E.A. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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