Freni boşalan minibüs, hafif ticari araca çarpıp iş yerine daldı; o anlar kamerada - Haberler
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Freni boşalan minibüs, hafif ticari araca çarpıp iş yerine daldı; o anlar kamerada

Freni boşalan minibüs, hafif ticari araca çarpıp iş yerine daldı; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, park halindeyken freni boşalan minibüs, hafif ticari araca ve bir iş yerinin tente demirine çarptı.

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de, park halindeyken freni boşalan minibüs, hafif ticari araca ve bir iş yerinin tente demirine çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çalılıöz Mahallesi Şehit Polis Memuru Bekir Ferhat Kaya Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 71 EY 187 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu geriye kaçmaya başladı. Yokuş aşağı giden minibüs, park halinde bulunan Süleyman Cem Arslan'a ait hafif ticari araca ve iş yerinin balkonunda bulunan tente demirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs iş yerinin balkonuna çıkarken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Minibüsün çarptığı iş yerinin üzerindeki apartmanda oturanlar ise sarsıntı ile birlikte büyük korku yaşadı. Minibüs, iş yeri ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi.İş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıyan görüntüde, park halindeki minibüsün freni boşaldıktan sonra tepe aşağı geriye doğru gelerek iş yerine ve hafif ticari araca çarptığı yer aldı.


Freni boşalan minibüs, hafif ticari araca çarpıp iş yerine daldı; o anlar kamerada

Freni boşalan minibüs, hafif ticari araca çarpıp iş yerine daldı; o anlar kamerada

Freni boşalan minibüs, hafif ticari araca çarpıp iş yerine daldı; o anlar kamerada

Freni boşalan minibüs, hafif ticari araca çarpıp iş yerine daldı; o anlar kamerada

Freni boşalan minibüs, hafif ticari araca çarpıp iş yerine daldı; o anlar kamerada

Freni boşalan minibüs, hafif ticari araca çarpıp iş yerine daldı; o anlar kamerada

Freni boşalan minibüs, hafif ticari araca çarpıp iş yerine daldı; o anlar kamerada

Freni boşalan minibüs, hafif ticari araca çarpıp iş yerine daldı; o anlar kamerada

Freni boşalan minibüs, hafif ticari araca çarpıp iş yerine daldı; o anlar kamerada

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