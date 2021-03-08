Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi

08.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:01
Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi

Kırıkkale'de, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Haftalık Tematik Denetim Genelgesi" kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı.

Kırıkkale'de, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Haftalık Tematik Denetim Genelgesi" kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı.

Vali Yunus Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır ve beraberindeki salgın denetim ekipleri, kent merkezindeki dolmuş duraklarında HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığını, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyumu kontrol etti.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Sezer, salgın denetim ekipleri, belediye ve odalarla vatandaşlara salgınla ilgili alınacak tedbirler noktasında uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Konu bazlı denetim yaptıklarını, bugün de toplu ulaşım araçlarında denetimlerin devam ettiğini aktaran Sezer, "Yeni dönemde 1000 kadar personelimizin katılımıyla neredeyse 24 saat esasına dayalı denetimlerimiz var. Hep beraber kurallara uyarak bu salgını gerileteceğiz. Şu anda turuncu listedeyiz, artışımız devam ediyor. Alınan tedbirlerle, vatandaşımızın duyarlılığıyla ve hassasiyetiyle beraber ilimizi önce sarı, sonra da mavi listeye taşımayı umuyoruz. Hep beraber bunun gayretindeyiz." diye konuştu.

Öte yandan salgın denetim ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda araçların hoparlörlerinden uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Aleyna Tilki Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Mete Kalkavan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:04:39. #1.15#
title