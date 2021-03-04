Kırıkkale'de Kovid-19 denetimleri

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda Yahşihan, Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde denetim yapıldı.

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile beraberindekiler, işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, HES kodu sorulaması yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyumu kontrol etti.

Uzunoğlu, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, esnafın genel olarak kurallara uyduğunu belirterek, kırmızı listeye değil, sarı ve mavi listeye geçmek için tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

Türkyılmaz da tüm vatandaşların eski günlere dönmek istediğini ifade ederek, bunun için hep beraber gayret göstermeleri gerektiğini dile getirdi.

Bahşılı

Bahşılı ilçesinde düzenlenen denetimlerde, çay ocağı, lokanta ve kıraathaneler denetlenerek, vatandaşlar ve işletme sahipleri kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Denetimlere katılan Kaymakam Erdem Karanfil, işletmelere yüzde 50 kapasite şartına uyulmasını, HES kodu denetiminin yapılmasını, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Bu durumdan hep birlikte kurtulabileceklerini aktaran Karanfil, özellikle vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Karakeçili

Karakeçili ilçesinde de Kovid-19'la mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir ve beraberindekiler, vatandaşların yoğun kullandığı işletmeleri denetleyerek, kurullara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kaymakam Demir, salgından korunma ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması hususunda vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel