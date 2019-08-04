Kırıkkale'de kaybolan zabıt katibi 4 gündür aranıyor

KIRIKKALE Adliyesi'nde zabıt katibi olarak çalışan Ömer Doğan (44), 4 gün önce adliyeden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Dikmen köyüne gittiği belirlenen Doğan'ın 2 yeğeninin de 5 yıl önce aynı bölgede kaybolduğu ve daha sonra cesetlerinin bulunduğu öğrenildi. Doğan'ın kaybolmasıyla ilgili yeğeni H.D. gözaltına alındı.

Kırıkkale'de oturan evli ve 2 çocuk babası zabıt katibi Ömer Doğan, çarşamba günü sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Mesai saatleri içinde Kırıkkale Adliyesi'ne gelen Doğan, saat 10.00 sıralarında dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, çevredeki mobese kameralarını inceledi. Yapılan inceleme üzerine Doğan'ın Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiğini tespit edildi. Jandarma ekipleri dün köyde incelemede bulundu ancak Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Jandarma ve AFAD ekipleri bugün de köy çevresinde arama çalışması yaptı ancak olumlu bir sonuç alınamadı.

5 YIL ÖNCE KAYBOLAN 2 YEĞENİ ÖLÜ BULUNDU

Bu arada Ömer Doğan'ın yeğenlerinin de 5 yıl önce çobanlık yaparken Dikmen köyünde kaybolduğu öğrenildi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Doğan'ın (14) cesedinin 1 gün sonra köyün çıkışında, Murat Doğan'ın (20) cesedinin ise 17 gün sonra bulunduğu belirtildi.

YEĞENİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak Ömer Doğan'ın kaybolduğu gün yanında olduğu belirlenen yeğeni H. Doğan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: DHA