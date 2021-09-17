Kırıkkale'de karantina ihlali yapan iki çocuğun ailesine 8 bin 100 lira ceza uygulandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de karantina ihlali yapan iki çocuğun ailesine 8 bin 100 lira ceza uygulandı

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de karantina ihlali yapan iki çocuğun ailesine 8 bin 100 lira ceza uygulandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan iki çocuğun ailesine 8 bin 100 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan iki çocuğun ailesine 8 bin 100 lira ceza kesildi.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Zafer Caddesi'nde Hes Kodu sorgulaması yaptıkları sırada İ.Y. (13) ve N.Y'nin (15) temaslı oldukları için karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Çocuklar, ekipler tarafından evlerine götürülüp, ailelerine teslim edildi.

Karantina ihlali yapan çocuklarının ailelerine, 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Mehmet Akif Ersoy Halil İbrahim Dervişoğlu Ekrem İmamoğlu Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırıkkale'de karantina ihlali yapan iki çocuğun ailesine 8 bin 100 lira ceza uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 20:39:51. #1.11#