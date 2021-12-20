KIRIKKALE - Kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı

KIRIKKALE (AA) - İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde ülke genelinde başlatılan "Zehir-2" operasyonu kapsamında Kırıkkale'de denetim gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, alkol satışı yapan 20 iş yerini denetledi.

Belge ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini yapan ekipler, iş yeri sahiplerine sahte ve kaçak içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı imal edilmiş ürünlerden uzak durulmasının, şüphelenilen ürünlerle ilgili ihbarda bulunulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.