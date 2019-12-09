Kırıkkale'de itfaiyenin kurtardığı kediyi bir çocuk sahiplendi
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Kırıkkale'de itfaiyenin kurtardığı kediyi bir çocuk sahiplendi

Kırıkkale'de bir iş yerinin tabelasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

09.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:00
Kırıkkale'de itfaiyenin kurtardığı kediyi bir çocuk sahiplendi

'de bir iş yerinin tabelasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

'nde, bir iş yeri tabelasının içinden kedi sesi gelmesi üzerine, kediyi kurtarmaya çalışan esnaf, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Bu sırada bisikletiyle yoldan geçen 14 yaşındaki Mehmet Üzüm, yavru kediyi sahipleneceğini söyledi.

Üzüm, itfaiye ekiplerinden aldığı kediyi evine götürdü.

Kaynak: AA
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