Kırıkkale'de ilginç kaza, cip park halindeki otomobilin üzerine çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de ilginç kaza, cip park halindeki otomobilin üzerine çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'de ilginç kaza, cip park halindeki otomobilin üzerine çıktı

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yolun kenarında park halinde bulunan otomobilin üzerine çıkarak durabildi.

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yolun kenarında park halinde bulunan otomobilin üzerine çıkarak durabildi.

Alınan bilgiye göre kaza, merkez Ağabey Pehlivanlı Caddesi üzerine meydana geldi. H.K. idaresindeki 71 FE 213 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 06 ST 687 plakalı otomobile çarptı. Cip, çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin sol ön kısmından teker ve kaput kısmına çıkarak durabildi. Kimsenin yara almadığı ilginç kazada maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, otomobilin üzerine çıkan cipin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de ilginç kaza, cip park halindeki otomobilin üzerine çıktı
Kırıkkale'de ilginç kaza, cip park halindeki otomobilin üzerine çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Ümit Öztürk Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de ilginç kaza, cip park halindeki otomobilin üzerine çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:35:43. #1.14#
title