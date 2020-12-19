Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü polis memuruna çarpıp, kaçtı
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Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü polis memuruna çarpıp, kaçtı

19.12.2020 03:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 03:29
Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü polis memuruna çarpıp, kaçtı

KIRIKKALE'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin yaptığı 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polis memuruna çarpıp kaçtı.

KIRIKKALE'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin yaptığı 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polis memuruna çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle polis memurunun ayağı kırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Hamdi Başıbozuk yönetimindeki 06 BZA 605 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Başıbozuk, otomobille polis memuru Turgut A.'ya çarpıp, kaçmaya başladı.

Kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri, otomobili Kırıkkale Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Kayıplara karışan sürücü Hamdi Başıbozuk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, kısa süre içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Turgut A.'nın ise ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü polis memuruna çarpıp, kaçtı
Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü polis memuruna çarpıp, kaçtı
Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü polis memuruna çarpıp, kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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