Kırıkkale'de çay ocağında silahlı kavga 3 yaralı
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Kırıkkale'de çay ocağında silahlı kavga 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de çay ocağında silahlı kavga 3 yaralıKIRIKKALE'de, çay ocağında oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de çay ocağında silahlı kavga 3 yaralı

KIRIKKALE'de, çay ocağında oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Toptancı Hali'nde meydana geldi. Çay ocağında oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi tabancasını çıkarıp ateş açtı. Olayda M.İ, Ö.B.B. ve B.Y., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaralılar, yakınlarının yardımıyla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ise çay ocağında incelemelerde bulundu. Yaralıların yakınlarının hastanede taşkınlık çıkarması üzerine, hastaneye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi, 2 kişi gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırıkkale'de çay ocağında silahlı kavga 3 yaralı
Kırıkkale'de çay ocağında silahlı kavga 3 yaralı
Kırıkkale'de çay ocağında silahlı kavga 3 yaralı
Kırıkkale'de çay ocağında silahlı kavga 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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