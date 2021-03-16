Kırıkkale'de bir parktaki 30 ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de bir parktaki 30 ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi

16.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:05
Kırıkkale'de bir parktaki 30 ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir parktaki 30 ağaç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir parktaki 30 ağaç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Gazi İsmail Erkoç Parkı'nı temizlemeye gelen belediye görevlileri, ağaçların kesildiğini fark ederek polise bilgi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağaçlara zarar veren şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Yahşihan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Onur Kuyucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Parktaki yaklaşık 30 ağaç kesilmiş. Burası yeni yapılan bir park. Belediye olarak ilçemizi yeşillendirmeye, yatırım yapmaya ve hizmet etmeye çalışırken ne amaçla yapıldığını bilmediğimiz bu olay bizleri çok üzdü." diye konuştu.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hiçbir siyasi görüş bu ağaçlardan daha kıymetli değildir. Ağaçlar bizlere tertemiz hava, ciğerlerimize oksijen ve nefestir. Bizler belediye olarak yeşil alanlar oluşturmaya çalışırken kimileri bunlara zarar vermek istiyor. Parkımıza zarar veren kişi veya kişilerin belediyemizle ya da şahsımla bir sıkıntısı varsa rica ediyorum gelip bizlerle paylaşsın. Bu şekilde doğaya zarar vermek bizlere yakışmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de bir parktaki 30 ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 16:09:04. #1.14#
title