Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de kavga eden 2 kişi birbirini bıçakla yaraladı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kavga eden 2 kişi birbirini bıçakla yaraladı.

Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Ö.F.M. ile A.K. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.F.M. ve A.K. birbirini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kolundan yaralandığı öğrenilen Ö.F.M. de kendi imkanlarıyla gittiği Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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