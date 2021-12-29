Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Talat Ünver - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sabri Akbulut (56) idaresindeki 34 FTP 91 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Keskin Devlet Hastanesi karşısında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Tahir (82) ve Remziye Akbulut (76) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Talat Ünver - Son Dakika Haberleri

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