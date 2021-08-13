Kırıkkale'de anız yangını
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Kırıkkale'de anız yangını

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | Yerel

Kırıkkale'de anız yangını Kırıkkale'de bir su arıtma tesisi çevresinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de anız yangını

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir su arıtma tesisi çevresinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale'nin Hasandede köyünde belediyeye ait su arıtma tesisi çevresine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su artıma tesisinin çevresinde anız yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, binaya sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de anız yangını
Kırıkkale'de anız yangını
Kırıkkale'de anız yangını
Kırıkkale'de anız yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

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