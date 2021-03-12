Kırıkkale'de açık alandaki 'Arabalı Sinema' etkinliğine yoğun ilgi
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Kırıkkale'de açık alandaki 'Arabalı Sinema' etkinliğine yoğun ilgi

12.03.2021 23:00 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:12

Kırıkkale'de açık alandaki 'Arabalı Sinema' etkinliğine yoğun ilgi Pandemi kurallarına uygun nostaljik gece Yahşihan Belediyesi tarafından pandemi kurallarına uygun olarak açık alanda düzenlenen 'arabalı sinema' etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kırıkkale'de açık alandaki 'Arabalı Sinema' etkinliğine yoğun ilgi

Pandemi kurallarına uygun nostaljik gece

KIRIKKALE - Yahşihan Belediyesi tarafından pandemi kurallarına uygun olarak açık alanda düzenlenen 'arabalı sinema' etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından Covid-19 sürecinde uzun süredir evlerinde olan vatandaşlara moral olması için "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi. Bedesten köyü yakınlarında bulunan açık alana dev ekranla sinema sistemi kuruldu. Günler öncesinden ücretsiz biletlerini alarak yerlerini ayıran vatandaşlar, dev ekranın önüne araçlarını park ederek açık alanda film izlemenin keyfini sürdü.

Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlendiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara ikram edilen gazoz ve patlamış mısır ile nostaljik bir gece yaşatıldı. Temassız bir ortamda korona virüsle ilgili bir endişe yaşamayan vatandaşlar etkinlikte 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' ile 'Hababam Sınıfı Tatilde' filmlerini izleyerek keyifli bir akşam geçirdi.

"Pandemi kurallarına uygun hazırladık"

Düzenlenen etkinlikle alakalı açıklamada bulunan Yahşihan Belediye Başkanı Osman, "Yahşihan Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz sosyal aktivitelerden birini daha gerçekleştiriyoruz. Özellikle pandemi sürecinde evde sıkılan, davet ettiğimiz insanlar bugün burada etkinliğimize katıldılar. Yaklaşık 750 araç var, 2 bin 500'e yakın da vatandaşımız var. Altını çizerek söylüyorum, pandemi kurallarına uyarak hazırladık. Tüm gelen misafirlerimiz ailecek geldiler. Giren herkesin HES kodu sorgulaması yapıldı" dedi.

Katılım sağlayan herkese teşekkürlerini ileten Başkan Türkyılmaz, "Kültürümüzde sinema etkinlikleri var. Daha önceden araba sinemaları olur ve gazozlar, mısırlar ikram edilirdi. Bugün arabayla açık alanda yaptık. Pandemi sürecinde de çocuklar evlerde oldukça sıkıldılar. Biz biraz daha algılarını bu tarafa çekelim dedik. Biz belediyeler olarak bu tarzda etkinlikler yaparız. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'de açık alandaki 'Arabalı Sinema' etkinliğine yoğun ilgi
Kırıkkale'de açık alandaki 'Arabalı Sinema' etkinliğine yoğun ilgi
Kırıkkale'de açık alandaki 'Arabalı Sinema' etkinliğine yoğun ilgi
Kırıkkale'de açık alandaki 'Arabalı Sinema' etkinliğine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

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