Kırıkkale'de 5 şüpheli, darp ettikleri yaşlı adamın tabancası ve parasını gasp etti - Haberler
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Kırıkkale'de 5 şüpheli, darp ettikleri yaşlı adamın tabancası ve parasını gasp etti

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de 5 şüpheli, darp ettikleri yaşlı adamın tabancası ve parasını gasp etti

Kırıkkale'de darp ettikleri yaşlı adamın parasını ve kuru sıkı tabancasını gasp eden 5 şüpheliden 3'ü yakalandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de darp ettikleri yaşlı adamın parasını ve kuru sıkı tabancasını gasp eden 5 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yuva Mahallesi 2543. Sokak'taki müstakil evinde yaşayan emekli bekçi Fevzi Şahin'in evine zorla giren 5 kişi, sopalarla yaşlı adamı darp etti.

Şüpheliler daha sonra Şahin'in kurusıkı tabancası ile bir miktar parasını alarak kaçtı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başına ve vücudunun birçok yerine aldığı darbelerle yaralanan Şahin, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.M. ve B.Z. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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