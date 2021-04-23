Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Talat Ünver - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kırıkkale'nin Keskin ve Yahşihan ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kırıkkale'nin Keskin ve Yahşihan ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde kutlandı.

Keskin ilçesindeki törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çelebi Rıfat Çalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda kişi katıldı.

Yahşihan ilçesinde de jandarma, polis ve zabıta ekipleri, Türk bayraklarıyla süsledikleri ekip araçlarıyla düzenledikleri konvoyla mahalleleri gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver

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