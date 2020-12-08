Son dakika... KIRIKKALE - Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de meydana gelen 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de meydana gelen 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Tayfun Dursun idaresindeki 40 AAP 846 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 11. kilometresinde sağanak dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile Zeynep, Bahattin ve Tokay Dursun yaralandı.
Bahşılı ilçesindeki kazada ise Erhan Çetin'in kullandığı 71 DS 346 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Hidayet Doğruer Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Kazalarda yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman