Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

20.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:20
Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 ZH 581 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 5. kilometresinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

Kazada, Hacer Yalçın (87), Halise Çağlayan (39) ve Yusuf Eren Çağlayan (3) yaralandı.

Kırıkkale-Samsun kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu Ahmet Ulusoy (48) yaralandı.

Yaralılar, Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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