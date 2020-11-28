Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

28.11.2020 09:02 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:06
Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale BA'nın 9 futbolcusunun korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale BA'nın 9 futbolcusunun korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor basın sözcüsü Hakan Gökkaya'nın yaptığı açıklamada, bu pazar Silivrispor ile yapacağı maç öncesi futbolcu, teknik ekip ve personele uygulanan Covid-19 testlerinde 9 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Futbolcuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

-İHA-

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı
Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı
Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'in korona testi pozitif çıktı
Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'in korona testi pozitif çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ikinci korona testi de pozitif çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ikinci korona testi de pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Arınç Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Orhun Ene Ersun Yanal Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Kaza Adana Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 09:06:41. #1.14#
title