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Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaçak yapılar yıkıldı.

KIRIKHAN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaçak yapılar yıkıldı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Aydınlı Mahallesi, Dağınık Evler bölgesinde kaçak binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Hazineye ait araziler üzerindeki kaçak yapıları yıktıklarını belirten Başkan Yavuz, "Kamuya ait araziler üzerinde yapılan kaçak yapılara, işgallere göz yumulmayacak. Tespit edilen kaçak yapılar belediye ekiplerimiz tarafından yıkılacak" dedi.

Başkan Yavuz, bundan böyle bu bölgelerdeki tüm kaçak yapıların yıkılacağını kaydetti. - HATAY

Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı

Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı

Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ayhan Yavuz, Kırıkhan, Hatay, Yerel, Haberler

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