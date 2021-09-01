Kırıkhan'da içme suyu sıkıntısına karşı sondaj çalışmalarına başlandı
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Kırıkhan'da içme suyu sıkıntısına karşı sondaj çalışmalarına başlandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçe Belediyesi, yaşanan içme suyu sıkıntısına karşı sondaj çalışmalarına başladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçe Belediyesi, yaşanan içme suyu sıkıntısına karşı sondaj çalışmalarına başladı.

Kurtlusoğuksu mahallesinde yapılan sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'ın su denizinin üstünde olmasına rağmen içme suyu sorunu yaşandığını belirterek, "Hatay'ın birçok ilçesinde su sorunu yaşanıyor. Payas, Kırıkhan, Reyhanlı, Antakya, Defne ve Kumlu ilçelerinde içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Maalesef geçmiş dönemlerde olduğu gibi tankerlerle, bidonlarla su dağıtılmaya başlandı. CHP zihniyeti böyle, nereye gelirse orada susuzluk, kuraklık oluyor ve bereket kesiliyor. Burada Kırıkhan Belediyesi gayretleriyle çok şükür ilçenin su ihtiyacını karşılayacak kuyu açıldı ve inşallah bu suyu da biran önce şehir şebekesine naklettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da, sondaj çalışmalarında yaklaşık saniyede 35 litre içme suyu çıkardıklarını kaydederek, yapılan çalışmalar neticesi 3 mahallenin su ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Kırıkhan'da içme suyu sıkıntısına karşı sondaj çalışmalarına başlandı
Kırıkhan'da içme suyu sıkıntısına karşı sondaj çalışmalarına başlandı
Kırıkhan'da içme suyu sıkıntısına karşı sondaj çalışmalarına başlandı
Kırıkhan'da içme suyu sıkıntısına karşı sondaj çalışmalarına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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Kırıkhan'da içme suyu sıkıntısına karşı sondaj çalışmalarına başlandı - Haberler
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