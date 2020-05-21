Kırık cam parçasıyla rehin alınan kişiyi polis kurtardı
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Kırık cam parçasıyla rehin alınan kişiyi polis kurtardı

ISPARTA'da Fatih Y.'nin kırık cam parçasıyla rehin aldığı kişi, polis tarafından kurtarıldı.

Kırık cam parçasıyla rehin alınan kişiyi polis kurtardı
21.05.2020 07:31 | Son Güncelleme: 21.05.2020 07:31

ISPARTA'da Fatih Y.'nin kırık cam parçasıyla rehin aldığı kişi, polis tarafından kurtarıldı. Fatih Y. gözaltına alınırken, rehin aldığı erkeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi ile 113. Cadde'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fatih Y., henüz bilinmeyen nedenle ismi öğrenilemeyen bir kişiyi kırık cam parçasıyla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre Fatih Y., ile konuşup ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmasının ardından polis ekipleri, Fatih Y.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, rehin aldığı erkeği kurtardı. Gözaltına alınan Fatih Y., kelepçe takılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada, rehin alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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