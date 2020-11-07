Kırgızistan'da Tarihi ve Ecdadı Anma Günleri başladı

Kırgızistan'da üç yıl önce ilan edilen 7-8 Kasım "Tarihi ve Ecdadı Anma Günleri" kapsamında son 100 yılda ülke uğruna hayatını kaybedenler resmi törenle anıldı.

Kırgızistan'da üç yıl önce ilan edilen 7-8 Kasım "Tarihi ve Ecdadı Anma Günleri" kapsamında son 100 yılda ülke uğruna hayatını kaybedenler resmi törenle anıldı.

Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen Ürkün Anıtı'nın yanı sıra Stalin döneminde 1937'de öldürülen 138 aydının, dünyaca ünlü Kırgız romancı Cengiz Aytmatov ile "7 Nisan 2010 Şehitleri"nin kabirlerin de yer aldığı Ata Beyit Mezarlığı'nda (Baba mezarı) anma töreni düzenlendi.

Törene, Başbakan Sadır Caparov, Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Yüksek Mahkeme Başkanı Gulbara Kaliyeva, Genelkurmay Başkanı Taalaybek Omuraliyev'in yanı sıra eski cumhurbaşkanları Sooronbay Ceenbekov, Roza Otunbayeva, Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Nurjigit Kadırbekov katıldı.

Anıtlara çelenklerin bırakıldığı ve saygı duruşunda bulunulduğu tören alanında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Başbakan Caparov, Tarihi ve Ecdadı Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Şu anda, geçmişimizi daha derinlemesine araştırmamız gerekiyor. Bu tarihi misyona bilim adamları ve tarihçiler sahiptir. Geleceğin nesilleri, biz kimdik, kim olduk ve kim olacağız gibi sorulara güvenilir ve bilimsel temelli cevaplar almalıdır. Bu soruların cevapları, milli kimliğimizin korunmasına, gelecekteki dünya düzeninde haklı yerimizi almamıza katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Tören, ülkesi için can verenlerin fotoğraf ve belgelerinin yer aldığı müzenin gezilmesi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur