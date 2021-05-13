Kırgızistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor
Cemaatin camiye gelişi İmamın vaaz vermesi Camide namaz kılınması OŞ - Kırgızistan'ın ikinci en büyük Oş şehrinin simgesi olan Süleyman Dağı'nın eteğinde yer alan Süleyman Camisi'nde Ramazan Bayram namazı kılındı.
Cemaatin camiye gelişi
İmamın vaaz vermesi
Camide namaz kılınması OŞ - Kırgızistan'ın ikinci en büyük Oş şehrinin simgesi olan Süleyman Dağı'nın eteğinde yer alan Süleyman Camisi'nde Ramazan Bayram namazı kılındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur