Kırgızistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Kırgızistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Cemaatin camiye gelişi İmamın vaaz vermesi Camide namaz kılınması OŞ - Kırgızistan'ın ikinci en büyük Oş şehrinin simgesi olan Süleyman Dağı'nın eteğinde yer alan Süleyman Camisi'nde Ramazan Bayram namazı kılındı.

Cemaatin camiye gelişi

İmamın vaaz vermesi

Camide namaz kılınması OŞ - Kırgızistan'ın ikinci en büyük Oş şehrinin simgesi olan Süleyman Dağı'nın eteğinde yer alan Süleyman Camisi'nde Ramazan Bayram namazı kılındı.

Kırgızistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor
Kırgızistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor
Kırgızistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor
Kırgızistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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