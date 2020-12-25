Kırgızistan'da mutasyon Covid-19'a karşı tedbirler sıkılaştırıldı

Kırgızistan'da yeni tip korona virüsün (Covid-19) yeni türünün ülkeye getirilmesinin önlenmesi nedeniyle devlet sınırlarında sıhhi epidemiyolojik kontrol sıkılaştırıldı.

Son 10 aydır salgının etkisi altında olan Kırgızistan'da Covid-19'un yeni türüne karşı harekete geçildi. Kırgızistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, virüsün yeni türünün ülkeye getirilmesinin önlenmesine ilişkin tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, devlet sınırlarında sıhhi epidemiyolojik kontrol ve diğer güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığı aktarıldı.

Öte yandan yurtdışında solunum cihazlarının patlaması olayları nedeniyle ülke hastanelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağı kaydedildi. İlk Covid-19 vakalarının Mart'ta görüldüğü Kırgızistan'da toplam vaka sayısı 80 bini geçmiş durumda. Son 24 saatte ise 180 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 25'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 307 artarak 74 bin 177'ye yükselirken, son 24 saatte can kaybı kaydedilmedi.

Ülkede bugüne kadar Covid-19'dan bin 340 kişi hayatını kaybetti. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı