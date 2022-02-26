Kırgızistan'da çığ altında kalan 4 işçiden birinin cesedine 13 gün sonra ulaşıldı
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Kırgızistan'da çığ altında kalan 4 işçiden birinin cesedine 13 gün sonra ulaşıldı.
Kırgızistan'da çığ altında kalan 4 işçiden birinin cesedine 13 gün sonra ulaşıldı.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesine bağlı Toguz-Toro ilçesinde yol yapım işlerinde bulunan China Road adlı yol yapım şirketinin 4 çalışanının 14 Şubat'ta çığ altında kaldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bir kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.
Aralıksız süren arama çalışmaları sonucunda kar altında 24 Şubat'ta boş bir kamyonet bulunmuştu.
Bakanlık, bölgedeki Tanrı Dağı'nın yamacına 17 küçük ve 8 büyük çığ indiğini ve düşen karın derinliğinin 40-60 metreye ulaştığını bildirmişti.
Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Edelbek Kulmatov'un yönetiminde süren arama ve kurtarma çalışmalarına 74 kişi ve 7 özel aracın katıldığı ifade edilmişti.