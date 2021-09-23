Kırgızistan'da 6. Dünya Halk Destanları Festivali başladı - Haberler
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Kırgızistan'da 6. Dünya Halk Destanları Festivali başladı

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan'da 6. Dünya Halk Destanları Festivali başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dünya halklarının destan mirasını korumak amacıyla 6. Dünya Halk Destanları Festivali başladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dünya halklarının destan mirasını korumak amacıyla 6. Dünya Halk Destanları Festivali başladı.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne ithaf edilen festival, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Manas ve Cengiz Aytmatov Milli Akademisi ve Art Araba Derneği iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Başkent Bişkek'te üç gün sürecek Dünya Halk Destanları Festivali'nin ilk günkü programında, Büyük Konser Binası (Filarmoni) önünde, geleneksel Kırgız çadırlardan oluşan "Kırgız Göçü" konulu etnografik köy oluşturuldu.

Milli kıyafetler, geleneksel ev ve özel eşyalar ile Kırgız kadınların kilim dokumadaki hünerlerinin sergilendiği festivalde, ayrıca milli ve yabancı mutfaklar tanıtıldı ve ikramlar yapıldı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği festivalde, çeşitli ülkelerden Dünya Halk Destanları Festivaline katılan halk ozanları aşıklar da sahne aldı.

"En iyi çadır", "en iyi Semeteyci" ve "göçebe kıyafetleri" yarışmaları ve toplantılarla yarın devam edecek olan festival, 25 Eylül'de kapanış töreniyle sona erecek.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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