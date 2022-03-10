Kırgızistan'da 5. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kumaş, aksesuar, giyim ürünlerin sergilendiği 5. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı.

Türk Lider Expo, Kırgız Bi Expo ve Dordoy Birliği iş birliğiyle ülkenin en büyük toptan ve perakende açık pazarı Dordoy'da kurulan fuarın açılış töreni düzenlendi.

Bişkek İl Meclis Üyesi Elizaveta Alımbayeva, Kırgız milli marşının okunmasının ardından Türkçe yaptığı konuşmada, "Türk tekstili dünya arenasında kalite ve iyi olarak tanınıyor." dedi.

Kovid-19 salgınının en yoğun döneminde Türkiye'nin yardım elini unutmadıklarını belirten Alımbayeva, böyle bir fuarın her mevsimde düzenlenmesini istediklerini söyledi.

Alımbayeva, fuarın her iki ülke halkları için faydalı olacağını ifade ederek, organizatörlere ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'a teşekkürlerini iletti.

Kırgızistan Tekstil Sanayi İşverenleri Derneği Başkanı Saparbek Asanov, ülke ekonomisinde tekstil sektörünün ihracatta altından sonra ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Türkiye ile Özbekistan'ın kumaş üretiminde dünyada lider konumunda olduğunu vurgulayan Asanov, ülkede gelişmekte olan tekstil sektörü için yılda 500 milyon dolarlık kumaş ithal edildiğini aktardı.

Dordoy pazar alanındaki Alkan Pazarı Müdür Yardımcısı Çıngız Alkanov, dünya ekonomisindeki son durum dikkate alındığında, kumaş ihraç eden Türkiye'nin Kırgızistan'ın iyi ve güvenilir ortağı olmaya devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyon şirketi Lider Expo'nun Genel Müdürü Fazıl Murat Güner de bu organizasyonu ikili ticaret hacminin arttırılması ve ticaretinin gelişmesi için çok önemli gördüklerini vurguladı.

Bu yıl Özbekistan'ın da katılımıyla beşincisi düzenlenen Türk Moda ve Tekstil Fuarı üç gün sürecek.