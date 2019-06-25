Kırgızistan Başsavcılığından Meclise "Atambayev" başvurusu

Kırgızistan Başsavcısı Otkurbek Djamşitov, görevi sırasında yolsuzluk suçlaması iddiasıyla eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in hakkında soruşturma başlatılabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Meclise başvurdu.

Başsavcı Otkurbek Djamşitov, Meclis Araştırma Komisyonu tarafından Atambayev'e yöneltilen "yolsuzluk" suçlamalarıyla ilgili Başsavcılığın yaptığı çalışma hakkında Meclis Anayasa Komisyonunu bilgilendirdi.

Meclis Araştırma Komisyonu tarafından Atambayev'e yöneltilen suçlamaları incelediklerini anlatan Djamşitov, Atambayev'in hakkında 5 ayrı suçtan dava açabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclisin bu hafta sonuna kadar toplanması bekleniyor.

Meclis Araştırma Komisyonu, Atambayev hakkında Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu, kömür alım ihalesi, Tarih Müzesi binasının modernizasyonu, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılması, arazi satın alımı ve tarım arazisinin yapılaşmaya açılma konularında suçlamalar yöneltmiş, Başsavcılıktan iddiaların incelenmesini talep etmişti.

Kaynak: AA