Kırgısıztan'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Maltepe'de yurtlara yerleştirildi
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Kırgızistan, Maltepe

Kırgısıztan'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Maltepe'de yurtlara yerleştirildi

Kırgısıztan'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Maltepe'de yurtlara yerleştirildi Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşları korona virüsü tedbirleri kapsamında Maltepe'de yurda yerleştirildi.

22.04.2020 03:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 03:41
Kırgısıztan'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Maltepe'de yurtlara yerleştirildi

Kırgısıztan'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Maltepe'de yurtlara yerleştirildi

İSTANBUL - Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşları korona virüsü tedbirleri kapsamında Maltepe'de yurda yerleştirildi.

THY korona virüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını özel uçuşları ile ülkeye getirdi. Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşlarını taşıyan uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi. İnen uçaktaki yolcular özel kıyafetli sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinin ardından otobüslere bindirilerek karantinaya alınacak yurtlara götürüldü. Toplam 7 otobüs ile gelen Türk vatandaşları Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek Yurdu'na yerleştirildi. Yurt girişinde yetkililer tarafında karşılanan yolcular bavullarını alarak tek kişilik odalarına geçtiler.

Kırgısıztan'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Maltepe'de yurtlara yerleştirildi

Kaynak: İHA

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